மாநில செய்திகள்

பணியின் போது வீரமரணம் அடைந்த 4 ராணுவ வீரர்களின் வாரிசுகளுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் நிவாரண நிதி மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + To the heirs of 4 soldiers Relief fund of Rs. 20 lakhs each Presented by MK Stalin

பணியின் போது வீரமரணம் அடைந்த 4 ராணுவ வீரர்களின் வாரிசுகளுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் நிவாரண நிதி மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்