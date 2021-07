பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரித்தாலும் தமிழகத்தில் பஸ் கட்டணம் உயராது அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் உறுதி

மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரித்தாலும் தமிழகத்தில் பஸ் கட்டணம் உயராது அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் உறுதி + "||" + Bus fares will not go up in Tamil Nadu Minister Rajakannappan confirmed

