மாநில செய்திகள்

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் வழங்கப்படும் 7 விருதுகள் - தமிழறிஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு + "||" + 7 Awards presented on behalf of the Tamil Development Department for Tamil scholars

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் வழங்கப்படும் 7 விருதுகள் - தமிழறிஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு