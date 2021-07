மாநில செய்திகள்

குடியிருப்புகளில் வசூலிக்கப்படும் மாத பராமரிப்பு தொகை முழுவதற்கும் ஜி.எஸ்.டி. செலுத்த வேண்டாம் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Will be charged at the apartments For the full amount of monthly maintenance G.S.T. Do not pay HighCourt order

குடியிருப்புகளில் வசூலிக்கப்படும் மாத பராமரிப்பு தொகை முழுவதற்கும் ஜி.எஸ்.டி. செலுத்த வேண்டாம் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு