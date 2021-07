மாநில செய்திகள்

கிண்டி கிங் ஆஸ்பத்திரியில் டாக்டர்கள், நர்சுகளுக்கு பயிற்சி இயக்குனர் டாக்டர் நாராயணசாமி தகவல் + "||" + At Kindy King Hospital Training for doctors and nurses Director Dr. Narayanasamy Information

கிண்டி கிங் ஆஸ்பத்திரியில் டாக்டர்கள், நர்சுகளுக்கு பயிற்சி இயக்குனர் டாக்டர் நாராயணசாமி தகவல்