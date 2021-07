மாநில செய்திகள்

வீட்டில் கியாஸ் கசிந்து தீ விபத்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் தீயில் கருகினர் ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + Gas leak in home fire accident 3 people from the same family Charred in the fire Intensive care at the hospital

