மாநில செய்திகள்

எரிவாயு குழாய் அமைக்கும் திட்டத்தை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்: முதல்-அமைச்சரிடம் ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + The plan to lay the gas pipeline should be stopped immediately: OPS urges the Chief-Minister

எரிவாயு குழாய் அமைக்கும் திட்டத்தை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்: முதல்-அமைச்சரிடம் ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தல்