மாநில செய்திகள்

விடுப்பு கேட்டால் அதிகாரிகள் அவமானப்படுத்துவதாக வீடியோ வெளியிட்ட போலீஸ்காரர் பணியிடை நீக்கம் + "||" + If asked for leave That the authorities were insulting Video posted Policeman Suspended

விடுப்பு கேட்டால் அதிகாரிகள் அவமானப்படுத்துவதாக வீடியோ வெளியிட்ட போலீஸ்காரர் பணியிடை நீக்கம்