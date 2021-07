மாநில செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு வழங்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளை விட கூடுதலாக போடப்பட்டுள்ளதாக மோடி பாராட்டு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, மா.சுப்பிரமணியன் பதில் + "||" + Issued to Tamil Nadu Than vaccines Additionally put Praise Modi To Edappadi Palanisamy, Ma. Subramanian Answer

தமிழகத்துக்கு வழங்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளை விட கூடுதலாக போடப்பட்டுள்ளதாக மோடி பாராட்டு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, மா.சுப்பிரமணியன் பதில்