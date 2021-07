மாநில செய்திகள்

சோமாலிய நாட்டு பள்ளி முதல்வரிடம் ரூ.2¾ லட்சம் வழிப்பறி சி.பி.ஐ. என கூறி கைவரிசை - ஈரான் நாட்டு கும்பல் கைது + "||" + Somali country To the school principal Rs 20 lakh snatch CBI Claiming as Iranian gang arrested

சோமாலிய நாட்டு பள்ளி முதல்வரிடம் ரூ.2¾ லட்சம் வழிப்பறி சி.பி.ஐ. என கூறி கைவரிசை - ஈரான் நாட்டு கும்பல் கைது