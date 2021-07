மாநில செய்திகள்

எண்ணூர் துறைமுகம் அருகே நடுக்கடலில் சரக்கு கப்பல் மோதி காசிமேடு மீனவர்களின் விசைப்படகு மூழ்கியது + "||" + A cargo ship collided with a fishing boat near Ennore harbor and sank.

எண்ணூர் துறைமுகம் அருகே நடுக்கடலில் சரக்கு கப்பல் மோதி காசிமேடு மீனவர்களின் விசைப்படகு மூழ்கியது