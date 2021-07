மாநில செய்திகள்

போலீசாரை மிரட்டும் வகையில் ஆடியோ வெளியீடு: உண்மை குற்றவாளிகளை பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்தில் குரல் கொடுத்து விட்டேன் + "||" + Audio release to intimidate police: I have given voice to the need to catch the real culprits

போலீசாரை மிரட்டும் வகையில் ஆடியோ வெளியீடு: உண்மை குற்றவாளிகளை பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்தில் குரல் கொடுத்து விட்டேன்