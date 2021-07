மாநில செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில் தி.மு.க., காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து வழக்கு + "||" + The case against the victory of the DMK and Congress candidates in the Assembly elections

சட்டசபை தேர்தலில் தி.மு.க., காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து வழக்கு