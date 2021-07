மாநில செய்திகள்

முன்னாள் அமைச்சருக்கு எதிரான மாநகராட்சி ‘டெண்டர்' முறைகேடு புகார் மீது மறுவிசாரணை ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு தகவல் + "||" + Government of Tamil Nadu informs Court of Appeal on Corporation 'tender' malpractice complaint against former Minister

முன்னாள் அமைச்சருக்கு எதிரான மாநகராட்சி ‘டெண்டர்' முறைகேடு புகார் மீது மறுவிசாரணை ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு தகவல்