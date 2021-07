மாநில செய்திகள்

சுதந்திரம் பெற்று 75-வது ஆண்டை குறிக்கும் வகையில் சென்னை கடற்கரை சாலையில் நினைவு தூண் அமைக்கும் பணிகள் தொடக்கம் + "||" + Construction work on a monument on the Chennai Coast Road to mark the 75th year of independence has begun

சுதந்திரம் பெற்று 75-வது ஆண்டை குறிக்கும் வகையில் சென்னை கடற்கரை சாலையில் நினைவு தூண் அமைக்கும் பணிகள் தொடக்கம்