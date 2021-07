மாநில செய்திகள்

மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குறியாக்கும் தேசிய கடல் மீன்வள ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை அமல்படுத்த கூடாது + "||" + The National Marine Fisheries Regulatory Act should not be enforced which calls into question the livelihood of fishermen

மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குறியாக்கும் தேசிய கடல் மீன்வள ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை அமல்படுத்த கூடாது