மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 1.96 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + 1.96 crore people in Tamil Nadu have been vaccinated against corona, according to Minister Ma Subramaniam

தமிழகத்தில் 1.96 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்