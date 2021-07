அபராதத்தை எதிர்த்து நடிகர் விஜய் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்க வேண்டும் ஐகோர்ட்டு பதிவுத்துறைக்கு, நீதிபதிகள் உத்தரவு

மாநில செய்திகள்

அபராதத்தை எதிர்த்து நடிகர் விஜய் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்க வேண்டும் ஐகோர்ட்டு பதிவுத்துறைக்கு, நீதிபதிகள் உத்தரவு + "||" + The judges directed the tribunal to accept the case filed by actor Vijay against the fine

