மாநில செய்திகள்

சென்னை, கரூரில் உள்ள அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் வீடு, அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை 26 இடங்களில் நடந்தது + "||" + AIADMK in Chennai, Karur. Anti-corruption police raids on the home and offices of the former minister took place at 26 locations

சென்னை, கரூரில் உள்ள அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் வீடு, அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை 26 இடங்களில் நடந்தது