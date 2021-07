மாநில செய்திகள்

மின் கணக்கீட்டிற்கு புதிய செயலியை உருவாக்க அதிகாரிகளிடம் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல் + "||" + CM Stalin instructs to develop a new app for power calculation

மின் கணக்கீட்டிற்கு புதிய செயலியை உருவாக்க அதிகாரிகளிடம் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல்