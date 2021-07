மாநில செய்திகள்

இந்திய மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் ரஷிய பல்கலைக்கழக படிப்புகள் குறித்து ஆகஸ்டு 1-ந் தேதி ஆன்லைன் கண்காட்சி + "||" + An online exhibition on Russian university courses on August 1 to raise awareness among Indian students

