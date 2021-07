மாநில செய்திகள்

சி.எஸ்.ஆர். நிதி மூலம் தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளில் இலவச கொரோனா தடுப்பூசி போட நடவடிக்கை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + C.S.R. Minister of State for Home Affairs Ma Subramaniam informed to provide free corona vaccine in private hospitals through funds

