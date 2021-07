மாநில செய்திகள்

மோகன் பாகவத் மதுரை வருகை மாநகராட்சி அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுப்பதா? பா.ஜ.க. தலைவர் கண்டனம் + "||" + Mohan Bhagwat to visit Madurai to take action against a corporation official? BJP Leader condemned

