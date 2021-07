மாநில செய்திகள்

ஐ.சி.எப். நிறுவனத்தை தனியாரிடம் ஒப்படைக்க மாட்டோம் வைகோவிடம் மத்திய மந்திரி உறுதி + "||" + ICF The Union Minister assured Vaiko that the company would not be handed over to the private sector

ஐ.சி.எப். நிறுவனத்தை தனியாரிடம் ஒப்படைக்க மாட்டோம் வைகோவிடம் மத்திய மந்திரி உறுதி