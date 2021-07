மாநில செய்திகள்

போராட்டக்காரர்கள் மீதான வழக்குகளை திரும்ப பெற வேண்டும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு வலியுறுத்தல் + "||" + The Marxist Communist Party insisted that the cases against the protesters be withdrawn

போராட்டக்காரர்கள் மீதான வழக்குகளை திரும்ப பெற வேண்டும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு வலியுறுத்தல்