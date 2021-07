மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் டிசம்பருக்குள் நடத்தி முடிக்கப்படும் அமைச்சர் கே.என். நேரு தகவல் + "||" + Urban local government elections in Tamil Nadu will be held and completed by December. Nehru Information

