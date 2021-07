மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ‘மக்களைத் தேடி மருத்துவம்’ திட்டம் விரைவில் தொடக்கம் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + Minister Ma Subramaniam informed that the 'People's Search for Medicine' project will be launched soon in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் ‘மக்களைத் தேடி மருத்துவம்’ திட்டம் விரைவில் தொடக்கம் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்