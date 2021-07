மாநில செய்திகள்

நிவாரணத்தொகை, மளிகைப்பொருட்கள் தொகுப்பை பெறாதவர்கள் ரேஷன் கடைகளில் 31-ந் தேதி வரை பெற்றுக்கொள்ளலாம் + "||" + Those who do not receive relief and groceries can get them at ration shops till 31

