மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் என்ஜினீயரிங் கலந்தாய்வு தேதி அறிவிப்பு மாணவர்கள் இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் முதல்கட்ட கலந்தாய்வு செப்டம்பர் 7-ந் தேதி தொடக்கம் + "||" + Engineering Consultation Date Announcement in Tamil Nadu Students can apply from today The first phase of the consultation will start on September 7.

