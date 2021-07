மாநில செய்திகள்

ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்று இருக்கும் தமிழக வீரர்களை உற்சாகப்படுத்த ‘‘வென்று வா வீரர்களே’’ பாடல் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் + "||" + MK Stalin released the song "Venru Va Veerarkale" to cheer up the Tamil Nadu athletes participating in the Olympics.

