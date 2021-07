மாநில செய்திகள்

ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு தடை விதித்த தமிழக அரசின் சட்டத்தை எதிர்த்த வழக்குகளில் அடுத்த மாதம் 3-ந்தேதி தீர்ப்பு + "||" + The verdict in the cases against the Tamil Nadu government's ban on online rummy games will be given on the 3rd of next month

