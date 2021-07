மாநில செய்திகள்

கோவில்களுக்கு பக்தர்கள் வழங்கிய நகைகள் மூலம் வருவாய் ஈட்ட முடிவு அமைச்சர் சேகர்பாபு தகவல் + "||" + Minister Sekarbabu informed that the decision was made to earn revenue through the jewelery donated by the devotees to the temples

கோவில்களுக்கு பக்தர்கள் வழங்கிய நகைகள் மூலம் வருவாய் ஈட்ட முடிவு அமைச்சர் சேகர்பாபு தகவல்