மாநில செய்திகள்

போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்களாக தேர்வு பெற்றவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + MK Stalin issued appointment orders to those selected as police sub-inspectors

போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்களாக தேர்வு பெற்றவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்