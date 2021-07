மாநில செய்திகள்

அடர்ந்த வனப்பகுதி வழியாக 15 கி.மீ. தூரம் நடந்து சென்று மலைக்கிராம மக்களிடம் குறைகளை கேட்ட அமைச்சர் + "||" + 15 km through dense forest. The minister walked the distance and listened to the grievances of the hill villagers

