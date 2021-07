மாநில செய்திகள்

அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் புதிய தொழில்நுட்பப் பிரிவுகளை உருவாக்க வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல் + "||" + MK Stalin's instruction to create new technical units in government vocational training centers

அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் புதிய தொழில்நுட்பப் பிரிவுகளை உருவாக்க வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல்