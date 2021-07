மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டோர் எண்ணிக்கை 2 கோடியை தாண்டியது + "||" + The number of corona vaccines in Tamil Nadu has crossed 2 crore

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டோர் எண்ணிக்கை 2 கோடியை தாண்டியது