மாநில செய்திகள்

கோவில்களில் மேற்கொள்ளப்படும் ‘உழவாரப்பணி' என்றால் என்ன? அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் + "||" + Carried out in temples What is plowing Description by Treasury officials

கோவில்களில் மேற்கொள்ளப்படும் ‘உழவாரப்பணி' என்றால் என்ன? அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம்