மாநில செய்திகள்

பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டம்: மத்திய அரசின் பங்களிப்பை முன்பிருந்த படியே மாற்றியமைக்க வேண்டும் - பிரதமருக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Crop Insurance Scheme: The role of the Central Government should be restructured as before - First Minister MK Stalin's letter to the Prime Minister

பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டம்: மத்திய அரசின் பங்களிப்பை முன்பிருந்த படியே மாற்றியமைக்க வேண்டும் - பிரதமருக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்