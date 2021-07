மாநில செய்திகள்

சென்னை விமான நிலையம் புதுப்பிக்கும் பணி: காமராஜர், அண்ணா பெயர் பலகைகள் வைக்கப்படும் வைகோவுக்கு, மத்திய மந்திரி பதில் + "||" + Chennai Airport renovation work Kamarajar, To Vaiko, where Anna's name plates are placed, The Union Minister replied

சென்னை விமான நிலையம் புதுப்பிக்கும் பணி: காமராஜர், அண்ணா பெயர் பலகைகள் வைக்கப்படும் வைகோவுக்கு, மத்திய மந்திரி பதில்