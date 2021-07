மாநில செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்கள் 28 நாட்கள் கழித்து உடல் பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம் டாக்டர்கள் அறிவுறுத்தல் + "||" + Survivors from Corona Physical examination is necessary Doctors Instruction

