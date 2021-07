மாநில செய்திகள்

நாட்டுக்காக போரிட்ட ராணுவ வீரர்களோடு சேர்ந்து நிற்பதே பெருமையாக உள்ளது மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + To stand with the soldiers Is proud MK Stalin speech

நாட்டுக்காக போரிட்ட ராணுவ வீரர்களோடு சேர்ந்து நிற்பதே பெருமையாக உள்ளது மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு