மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. தொடர்ந்து பின்பற்றிவரும் சமூகநீதிக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை + "||" + ADMK Will follow The great victory for social justice O. Panneerselvam, Edappadi Palanisamy Report

அ.தி.மு.க. தொடர்ந்து பின்பற்றிவரும் சமூகநீதிக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை