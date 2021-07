மாநில செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களை நியமிக்க வேண்டும் கலெக்டர்களுக்கு, மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு + "||" + Election officials To be appointed To collectors, Order of the State Election Commission

தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களை நியமிக்க வேண்டும் கலெக்டர்களுக்கு, மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு