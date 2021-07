மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு உயருவதற்கு காரணம் என்ன? ஆய்வு செய்ய மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் + "||" + In TamilNadu What causes corona vulnerability to rise To study Instruction to District Collectors

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு உயருவதற்கு காரணம் என்ன? ஆய்வு செய்ய மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்