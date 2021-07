மாநில செய்திகள்

மதுரையில் 4 முக்கிய கோயில்களில் ஆகஸ்ட் 8 வரை தரிசனத்திற்கு தடை - மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு + "||" + Restriction on darshan in 4 major temples in Madurai till August 8

