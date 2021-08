மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் பிரசித்திபெற்ற முருகன், அம்மன் கோவில்களில்பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு தடை + "||" + Murugan, famous in Tamil Nadu, In the temples of the goddess Devotees are barred from darshan

தமிழகத்தில் பிரசித்திபெற்ற முருகன், அம்மன் கோவில்களில்பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு தடை