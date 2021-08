மாநில செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்வு எழுதாமலேயே தேர்ச்சி அரசு அறிவிப்பு + "||" + All students with disabilities Without writing the exam Government Notice of Passing

மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்வு எழுதாமலேயே தேர்ச்சி அரசு அறிவிப்பு