மாநில செய்திகள்

ஆன்லைன் மூலம் தேர்வு நடத்துவதற்காக அரசு கலை கல்லூரிகளின் கணினி ஆய்வகங்கள் குறித்த விவரங்களை கேட்ட ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் + "||" + The Teacher Selection Board has asked for details of computer labs of government art colleges for conducting examinations online

ஆன்லைன் மூலம் தேர்வு நடத்துவதற்காக அரசு கலை கல்லூரிகளின் கணினி ஆய்வகங்கள் குறித்த விவரங்களை கேட்ட ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்