மாநில செய்திகள்

மாணவர்கள் எழுதிய 100 புத்தகங்கள் வெளியீடு தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து 2 லட்சம் மாணவர்கள் அரசு பள்ளிக்கு வந்துள்ளனர் + "||" + Publication of 100 books written by students from private schools 2 lakh students Have come to government school

மாணவர்கள் எழுதிய 100 புத்தகங்கள் வெளியீடு தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து 2 லட்சம் மாணவர்கள் அரசு பள்ளிக்கு வந்துள்ளனர்