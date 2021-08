மாநில செய்திகள்

விடுமுறை தினத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர் + "||" + Tourists gathered in Pondicherry yesterday. Thus a long line was seen in the Nonankuppam boat crew

